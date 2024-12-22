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Филадельфия Флайерз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 22 декабря 2024, счёт 5:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

«Филадельфия» победила «Коламбус». Марченко, Воронков и Проворов забили русский гол
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Джонсон) – 15:47     0:2 Пюухтия (Курали) – 27:05     1:2 Фрост (Типпетт, Конечны) – 46:53     2:2 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 48:48     2:3 Марченко (Воронков, Проворов) – 50:01     3:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 51:51     3:4 Кристиансен (Воронков) – 55:49     4:4 Фёрстер (Конечны, Типпетт) – 58:16     5:4 Типпетт (Кейтс) – 63:30    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Морган Фрост, на счету которого дубль, американский нападающий Ноа Кейтс и канадец Тайсон Фёрстер, гол которого менее чем за две минуты до конца третьего периода помог «Филадельфии» сравнять счёт. Победная шайба в овертайме на счету канадского форварда Оуэна Типпетта. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков очков в этой встрече не набрали.

У гостей забитыми голами отметились канадский нападающий Мэтью Оливье, финский форвард Микаэль Пюухтия и канадский защитник Джейк Кристиансен. Также полностью русский гол на счету Кирилла Марченко, ему ассистировали Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Отметим, на счету последнего в этом матче две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» начнёт выездную серию и встретится с «Питтсбургом Пингвинз» 24 декабря. «Коламбус» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 24 декаюря.

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