«Филадельфия» победила «Коламбус». Марченко, Воронков и Проворов забили русский гол

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Морган Фрост, на счету которого дубль, американский нападающий Ноа Кейтс и канадец Тайсон Фёрстер, гол которого менее чем за две минуты до конца третьего периода помог «Филадельфии» сравнять счёт. Победная шайба в овертайме на счету канадского форварда Оуэна Типпетта. Россияне Егор Замула и Матвей Мичков очков в этой встрече не набрали.

У гостей забитыми голами отметились канадский нападающий Мэтью Оливье, финский форвард Микаэль Пюухтия и канадский защитник Джейк Кристиансен. Также полностью русский гол на счету Кирилла Марченко, ему ассистировали Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Отметим, на счету последнего в этом матче две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» начнёт выездную серию и встретится с «Питтсбургом Пингвинз» 24 декабря. «Коламбус» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 24 декаюря.