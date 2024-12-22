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Маркстрём вышел на третье место по матчам на «ноль» среди шведских вратарей в истории НХЛ

Маркстрём вышел на третье место по матчам на «ноль» среди шведских вратарей в истории НХЛ
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 37:32     2:0 Хишир (Хэмилтон, Диллон) – 47:47     3:0 Майер (Братт, Хишир) – 58:27    

Шат-аут оформил голкипер «дьяволов» Якоб Маркстрём, в створ ворот которого сегодня было произведено всего 12 бросков. 34-летний вратарь в 22-й раз за карьеру в НХЛ отыграл на «ноль», благодаря чему вышел на третье место по этому показателю среди шведских вратарей в истории североаамериканской лиги.

Национальный рекорд принадлежит бывшему голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрику Лундквисту (64), на втором месте располагается Томми Сало (37), тогда как Маркстрём сегодня сравнялся с Юханом Хедбергом (22).

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