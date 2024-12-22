Главный тренер «Торонто» высказался о состоянии снова травмированного Остона Мэттьюса
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6) высказался о состоянии американского нападающего Остона Мэттьюса, который не принял участия в этой встрече.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Цыплаков (Хорват, Хольмстрём) – 01:47 0:2 Хорват (Романов) – 04:48 1:2 Нюландер (Таварес, Экман-Ларссон) – 12:29 1:3 Пажо (Ли, Романов) – 16:08 2:3 Нюландер (Кемпф, Нис) – 25:43 2:4 Джордж (Дюклер, Мейфилд) – 45:23 2:5 Добсон (Хольмстрём, Хорват) – 50:36 3:5 Макманн (Марнер, Маккейб) – 53:49 3:6 Барзал (Ли) – 57:40
«Надеюсь, что с наступлением паузы он сможет немного отдохнуть, перезарядиться, почувствовать себя лучше и быть готовым двигаться дальше. Это всё, что я могу сказать об этом», — приводит слова Берюбе журналист Йонас Зигель.
Напомним, что в нынешнем сезоне Остон уже пропустил почти целый месяц. Он не принимал участия в матчах НХЛ с 4 ноября по 1 декабря 2024 года. Перед матчем с «Айлендерс» сообщалось, что у американца мог произойти рецидив той же травмы.
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