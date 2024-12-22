Главный тренер «Торонто» высказался о состоянии снова травмированного Остона Мэттьюса

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6) высказался о состоянии американского нападающего Остона Мэттьюса, который не принял участия в этой встрече.

«Надеюсь, что с наступлением паузы он сможет немного отдохнуть, перезарядиться, почувствовать себя лучше и быть готовым двигаться дальше. Это всё, что я могу сказать об этом», — приводит слова Берюбе журналист Йонас Зигель.

Напомним, что в нынешнем сезоне Остон уже пропустил почти целый месяц. Он не принимал участия в матчах НХЛ с 4 ноября по 1 декабря 2024 года. Перед матчем с «Айлендерс» сообщалось, что у американца мог произойти рецидив той же травмы.