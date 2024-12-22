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Три очка россиян помогли «Айлендерс» обыграть «Торонто», у Сорокина — 26 сейвов

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором одержали гости со счётом 6:3 в овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал, защитники Исайя Джордж и Ноа Добсон. Также на счету российского нападающего Максима Цыплакова гол, а у защитника Александра Романова два ассиста.

У хозяев голом отметился канадец Бобби Макманн. Также дубль на счету шведского форварда Вильяма Нюландера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» продолжит домашнюю серию и встретится с «Виннипег Джетс» 23 декабря. «Айлендерс» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 24 декабря.