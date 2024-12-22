Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.
20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 18 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд.
Стоит заметить, что в конце октября — начале ноября 2024 года Матвей не набирал очков на протяжении четырёх встреч кряду, но сейчас он обновил личный антирекорд по этому показателю. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при показателе полезности «-3».
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