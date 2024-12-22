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Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд

Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Джонсон) – 15:47     0:2 Пюухтия (Курали) – 27:05     1:2 Фрост (Типпетт, Конечны) – 46:53     2:2 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 48:48     2:3 Марченко (Воронков, Проворов) – 50:01     3:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 51:51     3:4 Кристиансен (Воронков) – 55:49     4:4 Фёрстер (Конечны, Типпетт) – 58:16     5:4 Типпетт (Кейтс) – 63:30    

20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 18 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд.

Стоит заметить, что в конце октября — начале ноября 2024 года Матвей не набирал очков на протяжении четырёх встреч кряду, но сейчас он обновил личный антирекорд по этому показателю. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при показателе полезности «-3».

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