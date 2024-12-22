Ассист Никиты Задорова помог «Бостону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

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Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1 в овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Чарли Койл, канадские форварды Морган Гики и Брэд Маршан. Также на счету россиянина Никиты Задорова результативная передача.

У гостей единственный гол забил немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бостон» продолжит домашнюю серию и встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 24 декабря. «Баффало» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 24 декабря.