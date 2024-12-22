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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 декабря
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22 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Л'Эрё (Нюквист, О'Райлли) – 14:16     2:0 Маршессо (Йози, Форсберг) – 34:00     2:1 Байфилд (Фёгеле, Гавриков) – 49:24     2:2 Лаферрье (Дано, Эдмундсон) – 53:23     3:2 Бланкенбург (Форсберг) – 61:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Юбердо (Уигар) – 12:19 (sh)     2:0 Кадри – 13:26     2:1 Бедард (Холл, Бертуцци) – 30:09     3:1 Зари (Пеллетье, Шарангович) – 30:37     4:1 Коронато (Юбердо, Зари) – 32:40 (pp)     5:1 Коулман (Бин, Уигар) – 37:51     5:2 Бертуцци (Бедард, Холл) – 40:57     5:3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 51:30 (pp)     5:4 Михеев (Фолиньо, Терявяйнен) – 58:52     6:4 Баклунд (Коронато) – 59:37    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Койл (Задоров) – 08:15     1:1 Петерка – 38:23 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 58:15 (pp)     3:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 59:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 37:32     2:0 Хишир (Хэмилтон, Диллон) – 47:47     3:0 Майер (Братт, Хишир) – 58:27    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Цыплаков (Хорват, Хольмстрём) – 01:47     0:2 Хорват (Романов) – 04:48     1:2 Нюландер (Таварес, Экман-Ларссон) – 12:29     1:3 Пажо (Ли, Романов) – 16:08     2:3 Нюландер (Кемпф, Нис) – 25:43     2:4 Джордж (Дюклер, Мейфилд) – 45:23     2:5 Добсон (Хольмстрём, Хорват) – 50:36     3:5 Макманн (Марнер, Маккейб) – 53:49     3:6 Барзал (Ли) – 57:40    

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме. Полностью русский гол на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, ему ассистировали Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Отметим, что на счету последнего в этом матче две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Джонсон) – 15:47     0:2 Пюухтия (Курали) – 27:05     1:2 Фрост (Типпетт, Конечны) – 46:53     2:2 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 48:48     2:3 Марченко (Воронков, Проворов) – 50:01     3:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 51:51     3:4 Кристиансен (Воронков) – 55:49     4:4 Фёрстер (Конечны, Типпетт) – 58:16     5:4 Типпетт (Кейтс) – 63:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Велено (Берггрен, Зайдер) – 06:41     1:1 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 14:14     2:1 Эванс (Армиа, Каррье) – 15:26     3:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 19:21 (pp)     4:1 Хейнеман (Дворак) – 22:40     5:1 Галлахер (Андерсон, Савар) – 33:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Элерс (Коннор, Моррисси) – 06:51 (pp)     2:0 Бэррон (Иафалло, Лаури) – 17:54     3:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 25:19 (pp)     4:0 Перфетти – 42:07     5:0 Наместников (Пионк, Перфетти) – 47:36    

На данный момент не завершены два матча:

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Шабо) – 01:45     0:2 Пинто (Амадио) – 16:22     1:2 Бёзер (Хьюз, Ди Джузеппе) – 18:04     2:2 Хьюз (Гарланд, Миллер) – 19:42     2:3 Пинто (Батерсон, Сандерсон) – 24:24     3:3 Дебраск (Хьюз, Майерс) – 33:36     3:4 Норрис (Жиру, Сандерсон) – 35:30 (sh)     4:4 Бёзер (Зутер) – 55:10     4:5 Сандерсон – 61:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Бьёркстранд, Стивенсон) – 02:34 (pp)     1:1 Колесар (Олофссон, Макнэбб) – 12:39     2:1 Хауден (Айкел) – 13:50     3:1 Хаг (Стоун, Айкел) – 17:48     4:1 Карлссон (Колесар) – 48:09     5:1 Ханифин (Стоун, Пирсон) – 51:28     5:2 Шварц (Райт, Стивенсон) – 53:58 (pp)     6:2 Стоун (Хауден) – 58:49    
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