НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 декабря
Поделиться
22 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Л'Эрё (Нюквист, О'Райлли) – 14:16 2:0 Маршессо (Йози, Форсберг) – 34:00 2:1 Байфилд (Фёгеле, Гавриков) – 49:24 2:2 Лаферрье (Дано, Эдмундсон) – 53:23 3:2 Бланкенбург (Форсберг) – 61:03
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07 1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21 2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Юбердо (Уигар) – 12:19 (sh) 2:0 Кадри – 13:26 2:1 Бедард (Холл, Бертуцци) – 30:09 3:1 Зари (Пеллетье, Шарангович) – 30:37 4:1 Коронато (Юбердо, Зари) – 32:40 (pp) 5:1 Коулман (Бин, Уигар) – 37:51 5:2 Бертуцци (Бедард, Холл) – 40:57 5:3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 51:30 (pp) 5:4 Михеев (Фолиньо, Терявяйнен) – 58:52 6:4 Баклунд (Коронато) – 59:37
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Койл (Задоров) – 08:15 1:1 Петерка – 38:23 (pp) 2:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 58:15 (pp) 3:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 59:08
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 37:32 2:0 Хишир (Хэмилтон, Диллон) – 47:47 3:0 Майер (Братт, Хишир) – 58:27
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Цыплаков (Хорват, Хольмстрём) – 01:47 0:2 Хорват (Романов) – 04:48 1:2 Нюландер (Таварес, Экман-Ларссон) – 12:29 1:3 Пажо (Ли, Романов) – 16:08 2:3 Нюландер (Кемпф, Нис) – 25:43 2:4 Джордж (Дюклер, Мейфилд) – 45:23 2:5 Добсон (Хольмстрём, Хорват) – 50:36 3:5 Макманн (Марнер, Маккейб) – 53:49 3:6 Барзал (Ли) – 57:40
Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме. Полностью русский гол на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, ему ассистировали Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Отметим, что на счету последнего в этом матче две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Джонсон) – 15:47 0:2 Пюухтия (Курали) – 27:05 1:2 Фрост (Типпетт, Конечны) – 46:53 2:2 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 48:48 2:3 Марченко (Воронков, Проворов) – 50:01 3:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 51:51 3:4 Кристиансен (Воронков) – 55:49 4:4 Фёрстер (Конечны, Типпетт) – 58:16 5:4 Типпетт (Кейтс) – 63:30
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Велено (Берггрен, Зайдер) – 06:41 1:1 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 14:14 2:1 Эванс (Армиа, Каррье) – 15:26 3:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 19:21 (pp) 4:1 Хейнеман (Дворак) – 22:40 5:1 Галлахер (Андерсон, Савар) – 33:03
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Элерс (Коннор, Моррисси) – 06:51 (pp) 2:0 Бэррон (Иафалло, Лаури) – 17:54 3:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 25:19 (pp) 4:0 Перфетти – 42:07 5:0 Наместников (Пионк, Перфетти) – 47:36
На данный момент не завершены два матча:
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Шабо) – 01:45 0:2 Пинто (Амадио) – 16:22 1:2 Бёзер (Хьюз, Ди Джузеппе) – 18:04 2:2 Хьюз (Гарланд, Миллер) – 19:42 2:3 Пинто (Батерсон, Сандерсон) – 24:24 3:3 Дебраск (Хьюз, Майерс) – 33:36 3:4 Норрис (Жиру, Сандерсон) – 35:30 (sh) 4:4 Бёзер (Зутер) – 55:10 4:5 Сандерсон – 61:00
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Бьёркстранд, Стивенсон) – 02:34 (pp) 1:1 Колесар (Олофссон, Макнэбб) – 12:39 2:1 Хауден (Айкел) – 13:50 3:1 Хаг (Стоун, Айкел) – 17:48 4:1 Карлссон (Колесар) – 48:09 5:1 Ханифин (Стоун, Пирсон) – 51:28 5:2 Шварц (Райт, Стивенсон) – 53:58 (pp) 6:2 Стоун (Хауден) – 58:49
Материалы по теме
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
08:35
-
08:10
-
07:10
-
07:05
-
06:40
-
06:20
-
06:15
-
06:00
-
05:54
-
05:41
-
05:39
-
05:34
-
05:20
-
03:37
-
01:24
-
00:42
-
00:25
-
00:16
-
00:05
- 21 декабря 2024
-
23:59
-
23:40
-
23:24
-
23:18
-
23:02
-
22:40
-
21:47
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:45
-
20:30
-
20:11
-
19:34
-
19:16
-
18:58