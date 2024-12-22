НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 22 декабря

22 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме. Полностью русский гол на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, ему ассистировали Иван Проворов и Дмитрий Воронков. Отметим, что на счету последнего в этом матче две результативные передачи.

На данный момент не завершены два матча: