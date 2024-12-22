Тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе получит длительную дисквалификацию за удар локтем. Форвард был приглашён на очное слушание по игровому эпизоду в матче с «Далласом» (3:1), в котором Ремпе грязно толкнул на борт защитника «звёзд» Миро Хейсканена, нанеся финну травму. За этот эпизод Ремпе получил удаление до конца матча.

Если нарушение может потребовать отстранения на шесть игр или более, нарушителю предлагается возможность очного слушания. В этом случае игрок остается отстранённым до тех пор, пока не состоится слушание. Если игрок отказывается от своего права на очное слушание, слушание будет проводиться по телефону.

Таким образом, Ремпе грозит дисквалификация на шесть и более матчей.