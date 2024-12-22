«Вегас» уверенно обыграл «Сиэтл» на своей площадке, Самсонов отразил 21 бросок
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Сиэтлом». Победу одержали «Голден Найтс» со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Бьёркстранд, Стивенсон) – 02:34 (pp) 1:1 Колесар (Олофссон, Макнэбб) – 12:39 2:1 Хауден (Айкел) – 13:50 3:1 Хаг (Стоун, Айкел) – 17:48 4:1 Карлссон (Колесар) – 48:09 5:1 Ханифин (Стоун, Пирсон) – 51:28 5:2 Шварц (Райт, Стивенсон) – 53:58 (pp) 6:2 Стоун (Хауден) – 58:51
Голы в составе «Вегаса» забили Киган Колесар, Бретт Хауден, Николас Хаг, Вильям Карлссон, Ноа Ханифин и Марк Стоун, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Сиэтл» отличились Винс Данн и Джейден Шварц. На воротах «Голден Найтс» весь матч провёл российский голкипер Илья Самсонов. Россиянин пропустил две шайбы и отразил 21 бросок.
В параллельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Оттаву». Победу в результативной игре одержали «Сенаторз» со счётом 5:4 в овертайме. Дублями отметились форвард «Ванкувера» Брок Бёзер и нападающий «Оттавы» Шейн Пинто.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Шабо) – 01:45 0:2 Пинто (Амадио, Казинс) – 16:22 1:2 Бёзер (Хьюз, Ди Джузеппе) – 18:04 2:2 Хьюз (Гарланд, Миллер) – 19:42 2:3 Пинто (Батерсон, Сандерсон) – 24:24 3:3 Дебраск (Хьюз, Майерс) – 33:36 3:4 Норрис (Жиру, Сандерсон) – 35:30 (sh) 4:4 Бёзер (Зутер, Ди Джузеппе) – 55:10 4:5 Сандерсон (Штюцле, Пинто) – 60:15
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