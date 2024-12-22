«Вегас» уверенно обыграл «Сиэтл» на своей площадке, Самсонов отразил 21 бросок

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Сиэтлом». Победу одержали «Голден Найтс» со счётом 6:2.

Голы в составе «Вегаса» забили Киган Колесар, Бретт Хауден, Николас Хаг, Вильям Карлссон, Ноа Ханифин и Марк Стоун, забросивший шайбу в пустые ворота. За «Сиэтл» отличились Винс Данн и Джейден Шварц. На воротах «Голден Найтс» весь матч провёл российский голкипер Илья Самсонов. Россиянин пропустил две шайбы и отразил 21 бросок.

В параллельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Оттаву». Победу в результативной игре одержали «Сенаторз» со счётом 5:4 в овертайме. Дублями отметились форвард «Ванкувера» Брок Бёзер и нападающий «Оттавы» Шейн Пинто.