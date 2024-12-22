Главный тренер «Эдмонтона» — об игре Аскарова: он провёл чертовски хороший матч
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох высоко оценил игру российского голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова. Россиянин отразил 39 бросков и совершил несколько великолепных спасений в матче с «Ойлерз» (2:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07 1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21 2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18
«Он провёл чертовски хорошую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня вечером, он сделал много ключевых сейвов, у нас было также много возможностей, когда мы не попадали в ворота. Мы промахивались мимо пустых ворот, попадали в штанги, соперник блокировал броски. Возможно, мы заставили его выглядеть лучше, но большая заслуга в этом принадлежит ему самому. Он хорошо играл», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.
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