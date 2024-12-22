Главный тренер «Эдмонтона» — об игре Аскарова: он провёл чертовски хороший матч

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох высоко оценил игру российского голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова. Россиянин отразил 39 бросков и совершил несколько великолепных спасений в матче с «Ойлерз» (2:3 ОТ).

«Он провёл чертовски хорошую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня вечером, он сделал много ключевых сейвов, у нас было также много возможностей, когда мы не попадали в ворота. Мы промахивались мимо пустых ворот, попадали в штанги, соперник блокировал броски. Возможно, мы заставили его выглядеть лучше, но большая заслуга в этом принадлежит ему самому. Он хорошо играл», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.