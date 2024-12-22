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«Это было безумие». Ярослав Аскаров оценил свой первый матч против Коннора Макдэвида

«Это было безумие». Ярослав Аскаров оценил свой первый матч против Коннора Макдэвида
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Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров поделился эмоциями от своего первого матча в карьере против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Россиянин отразил 39 бросков, а Макдэвид отметился тремя результативными передачами. «Эдмонтон» одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    

«Это было безумие. Это была моя первая игра против Макдэвида. Он очень быстрый. Было весело играть против него и Драйзайтля. Играть легче, когда у вратаря много бросков. Нужно всегда оставаться сосредоточенным, потому что по твоим воротам наносят много бросков. мне нужно было сохранять концентрацию», — цитирует Аскарова пресс-служба клуба.

Аскаров был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету россиянина три матча с процентом отражённых бросков 92,8%.

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