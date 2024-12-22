Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел из ворот и обыграл нападающего «Эдмонтона»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В одном из эпизодов матча российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров продемонстрировал владение клюшкой. Россиянин вышел за ворота и на ложном движении обыграл форварда «Эдмонтона» Джеффа Скиннера, после чего отдал точную передачу партнёру по команде.

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Отметим, что Аскаров отразил 39 бросков, получил похвалу от игроков и тренеров обеих команд. Россиянин был признан второй звездой матча.