Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел из ворот и обыграл нападающего «Эдмонтона»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07 1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21 2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18
В одном из эпизодов матча российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров продемонстрировал владение клюшкой. Россиянин вышел за ворота и на ложном движении обыграл форварда «Эдмонтона» Джеффа Скиннера, после чего отдал точную передачу партнёру по команде.
Отметим, что Аскаров отразил 39 бросков, получил похвалу от игроков и тренеров обеих команд. Россиянин был признан второй звездой матча.
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