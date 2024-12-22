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Алексей Жамнов оценил идею проведения матча КХЛ в Ташкенте

Алексей Жамнов оценил идею проведения матча КХЛ в Ташкенте
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил идею проведения матча КХЛ в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, красно-белые проведут вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».

«Для развития игры это большой плюс. Летаем в разные страны, регионы. Для организации это хорошо. Но для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно, как на эту игру отреагируют местные болельщики», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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