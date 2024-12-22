Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил идею проведения матча КХЛ в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, красно-белые проведут вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».

«Для развития игры это большой плюс. Летаем в разные страны, регионы. Для организации это хорошо. Но для меня это такой же матч регулярного чемпионата. Интересно, как на эту игру отреагируют местные болельщики», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2