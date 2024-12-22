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Порядин рассказал, как отнёсся к разделению тройки с Морозовым и Голдобиным

Порядин рассказал, как отнёсся к разделению тройки с Морозовым и Голдобиным
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал, как отнёсся к разделению тройки с Иваном Морозовым и Николаем Голдобиным. По итогам прошлого сезона тройка красно-белых стала самой результативной в КХЛ.

— Как отнеслись к разделению вашей тройки с Голдобиным и Морозовым?
— Да всё хорошо. Наша задача — играть. Чуть-чуть обсудили это между собой, решили поменять. Дальше всё зависит от нас.

— Нет ощущения, что друг другу слегка надоели?
— Может быть, где-то, наверное, притёрлись. Но у нас хорошие отношения. Думаю, ещё больше сплотимся после этого», – передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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