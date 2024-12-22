Капризов заступился за одноклубника, набросившись на канадского защитника «Виннипега»
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипег (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Элерс (Коннор, Моррисси) – 06:51 (pp) 2:0 Бэррон (Иафалло, Лаури) – 17:54 3:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 25:19 (pp) 4:0 Перфетти – 42:07 5:0 Наместников (Пионк, Перфетти) – 47:36
В середине первого периода защитник «Виннипега» Дилан Демело жёстко встретил форварда «Миннесоты» Марко Росси. За одноклубника моментально вступился Кирилл Капризов, набросившись на обидчика и повалив того на лёд. Арбитры матча выписали обоим хоккеистам по две штрафные минуты за грубость.
Отметим, что «Миннесота Уайлд» проиграла уже четвёртый матч подряд.
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