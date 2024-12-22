Капризов заступился за одноклубника, набросившись на канадского защитника «Виннипега»

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипег (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:0.

В середине первого периода защитник «Виннипега» Дилан Демело жёстко встретил форварда «Миннесоты» Марко Росси. За одноклубника моментально вступился Кирилл Капризов, набросившись на обидчика и повалив того на лёд. Арбитры матча выписали обоим хоккеистам по две штрафные минуты за грубость.

ВИДЕО

Отметим, что «Миннесота Уайлд» проиграла уже четвёртый матч подряд.