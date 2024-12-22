«Он будет очень хорошим вратарём в НХЛ». Главный тренер «Сан-Хосе» — об Аскарове

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски похвалил голкипера Ярослава Аскарова за игру в матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ). Россиянин отразил 39 бросков и был признан второй звездой матча.

«Похоже, он будет очень хорошим вратарём в этой лиге. Главное — позволить ему быть самим собой. Мы часто это делаем, берём игроков и узнаём, в чём их сильные стороны, чтобы он играл, используя свои плюсы. Да, мы хотим подчистить некоторые моменты в его игре. Но он практически безупречен. Мы должны позволить ему немного поиграть здесь, это то, что нужно делать с некоторыми игроками.

Он хороший человек. У него есть некоторая развязность и уверенность в себе, что хорошо для вратаря. Я знаю, что его очень любят в нашей раздевалке», — цитирует Варсофски пресс-служба клуба.