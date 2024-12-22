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«Он будет очень хорошим вратарём в НХЛ». Главный тренер «Сан-Хосе» — об Аскарове

«Он будет очень хорошим вратарём в НХЛ». Главный тренер «Сан-Хосе» — об Аскарове
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Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски похвалил голкипера Ярослава Аскарова за игру в матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ). Россиянин отразил 39 бросков и был признан второй звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    

«Похоже, он будет очень хорошим вратарём в этой лиге. Главное — позволить ему быть самим собой. Мы часто это делаем, берём игроков и узнаём, в чём их сильные стороны, чтобы он играл, используя свои плюсы. Да, мы хотим подчистить некоторые моменты в его игре. Но он практически безупречен. Мы должны позволить ему немного поиграть здесь, это то, что нужно делать с некоторыми игроками.

Он хороший человек. У него есть некоторая развязность и уверенность в себе, что хорошо для вратаря. Я знаю, что его очень любят в нашей раздевалке», — цитирует Варсофски пресс-служба клуба.

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