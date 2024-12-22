«Промолчу на этот счёт». Квартальнов — о матче КХЛ в Ташкенте

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отказался комментировать идею проведения матча в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, «Спартак» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».

— Как относитесь к идее проведения матча КХЛ в Ташкенте?

— Промолчу на этот счёт.

— Поздний приезд сильно повлиял?

— Планы поменялись. Хотели тренироваться вчера, а не сегодня. Это должна была быть домашняя игра. Целый день ждали вылета. Всё уже прошло, готовимся к игре», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2