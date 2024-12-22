«Промолчу на этот счёт». Квартальнов — о матче КХЛ в Ташкенте
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отказался комментировать идею проведения матча в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, «Спартак» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».
— Как относитесь к идее проведения матча КХЛ в Ташкенте?
— Промолчу на этот счёт.
— Поздний приезд сильно повлиял?
— Планы поменялись. Хотели тренироваться вчера, а не сегодня. Это должна была быть домашняя игра. Целый день ждали вылета. Всё уже прошло, готовимся к игре», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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