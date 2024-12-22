Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв: могли играть у себя при 15 000, а так приехали в Ташкент поздно вечером

Шипачёв: могли играть у себя при 15 000, а так приехали в Ташкент поздно вечером
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал идею проведения матча в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, «Спартак» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».

— Как оцените идею матча в Ташкенте?
— Сегодня посмотрим. Если всё пройдёт здорово, то это классно.

— Насколько на «Динамо» влияет тот факт, что у вас забрали домашний матч?
— Сейчас бы играли при 15 тысячах своих болельщиках у себя дома, выспались бы. А так приехали вчера поздно вечером. Так себе.

— Лёд тоже не лучшего качества?
— Лёд много где не очень, – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Промолчу на этот счёт». Квартальнов — о матче КХЛ в Ташкенте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android