Шипачёв: могли играть у себя при 15 000, а так приехали в Ташкент поздно вечером
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал идею проведения матча в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, «Спартак» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».
— Как оцените идею матча в Ташкенте?
— Сегодня посмотрим. Если всё пройдёт здорово, то это классно.
— Насколько на «Динамо» влияет тот факт, что у вас забрали домашний матч?
— Сейчас бы играли при 15 тысячах своих болельщиках у себя дома, выспались бы. А так приехали вчера поздно вечером. Так себе.
— Лёд тоже не лучшего качества?
— Лёд много где не очень, – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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