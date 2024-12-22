Шипачёв: могли играть у себя при 15 000, а так приехали в Ташкент поздно вечером

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал идею проведения матча в Ташкенте. Сегодня, 22 декабря, «Спартак» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча пройдёт в столице Узбекистана на «Хумо Арене».

— Как оцените идею матча в Ташкенте?

— Сегодня посмотрим. Если всё пройдёт здорово, то это классно.

— Насколько на «Динамо» влияет тот факт, что у вас забрали домашний матч?

— Сейчас бы играли при 15 тысячах своих болельщиках у себя дома, выспались бы. А так приехали вчера поздно вечером. Так себе.

— Лёд тоже не лучшего качества?

— Лёд много где не очень, – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.