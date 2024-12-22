Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всей страной следим и поддерживаем». Назаров — о состоянии Овечкина после тяжёлой травмы

«Всей страной следим и поддерживаем». Назаров — о состоянии Овечкина после тяжёлой травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о скором возвращении к матчам НХЛ капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Здорово, что Александр уже вышел на лёд и вовсю принимает участие в тренировочном процессе. Важно не спешить, чтобы травма окончательно зажила и осталось максимум сил на ключевую часть чемпионата. Хочется пожелать Александру продолжать радовать нас своим хоккеем, его игра на старте регулярки впечатляла. Всей страной следим и поддерживаем Овечкина в его погоне за рекордом Гретцки.

Мы живём в непростое время, поэтому всем нам надо проявлять решительность в достижении своих целей и грамотно реагировать на изменения. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём плечом к плечу единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Он уже на финишной прямой». Когда Овечкин вернётся в игру после травмы?
«Он уже на финишной прямой». Когда Овечкин вернётся в игру после травмы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android