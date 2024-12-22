«Всей страной следим и поддерживаем». Назаров — о состоянии Овечкина после тяжёлой травмы

Известный тренер Андрей Назаров высказался о скором возвращении к матчам НХЛ капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Здорово, что Александр уже вышел на лёд и вовсю принимает участие в тренировочном процессе. Важно не спешить, чтобы травма окончательно зажила и осталось максимум сил на ключевую часть чемпионата. Хочется пожелать Александру продолжать радовать нас своим хоккеем, его игра на старте регулярки впечатляла. Всей страной следим и поддерживаем Овечкина в его погоне за рекордом Гретцки.

Мы живём в непростое время, поэтому всем нам надо проявлять решительность в достижении своих целей и грамотно реагировать на изменения. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём плечом к плечу единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.