Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень многообещающе». Защитник «Сан-Хосе» восхитился игрой Аскарова в текущем сезоне

«Очень многообещающе». Защитник «Сан-Хосе» восхитился игрой Аскарова в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сан-Хосе» Коди Сеси высказался об игре вратаря Ярослава Аскарова. Россиянин после обмена в «Шаркс» провёл за команду три матча, в которых одержал одну победу и показал процент отражённых бросков 92,8%. В матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ) Аскаров отразил 39 бросков и был признан второй звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    

«В каждой игре, в которой он принимал участие, он играл потрясающе. Это трудно сделать, будучи молодым парнем, особенно в этой лиге. Очень многообещающе видеть такую игру от него сегодня вечером. Похоже, он получает удовольствие от своей игры. Он всегда улыбается, делает большие сейвы и получает удовольствие. И я думаю, что это очень важно для молодого парня — иметь такую ​​уверенность, это позволяет тебе играть так же хорошо, как он», — цитирует Сеси пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Он будет очень хорошим вратарём в НХЛ». Главный тренер «Сан-Хосе» — об Аскарове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android