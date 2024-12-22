«Очень многообещающе». Защитник «Сан-Хосе» восхитился игрой Аскарова в текущем сезоне

Защитник «Сан-Хосе» Коди Сеси высказался об игре вратаря Ярослава Аскарова. Россиянин после обмена в «Шаркс» провёл за команду три матча, в которых одержал одну победу и показал процент отражённых бросков 92,8%. В матче с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ) Аскаров отразил 39 бросков и был признан второй звездой встречи.
«В каждой игре, в которой он принимал участие, он играл потрясающе. Это трудно сделать, будучи молодым парнем, особенно в этой лиге. Очень многообещающе видеть такую игру от него сегодня вечером. Похоже, он получает удовольствие от своей игры. Он всегда улыбается, делает большие сейвы и получает удовольствие. И я думаю, что это очень важно для молодого парня — иметь такую уверенность, это позволяет тебе играть так же хорошо, как он», — цитирует Сеси пресс-служба клуба.
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