«Динамо» Минск — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 22 декабря, в Ташкенте пройдёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча пройдёт на «Хумо-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче победу одержали красно-белые со счётом 5:2.

На данный момент «Спартак» в текущем сезоне провёл 36 матчей и расположился на второй строчке в таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» после 36 встреч занимает седьмое место в таблице Запада КХЛ.