«Динамо» Минск — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 22 декабря, в Ташкенте пройдёт вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча пройдёт на «Хумо-Арене» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче победу одержали красно-белые со счётом 5:2.
На данный момент «Спартак» в текущем сезоне провёл 36 матчей и расположился на второй строчке в таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» после 36 встреч занимает седьмое место в таблице Запада КХЛ.
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