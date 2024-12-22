Фолиньо — о 4-матчевой серии поражений «Миннесоты»: мы в лучшей ситуации, чем «Баффало»

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал четвёртое поражение «Уайлд» подряд и сравнил ситуацию с «Баффало», который имеет действующую серию поражений из 13 матчей.

«Это особенность сезона из 82 игр. У вас будут некоторые поражения, когда вы будете чесать голову в поисках причин. Мы боремся с этим. Сейчас мы немного сели в лужу. Однако я бы предпочёл оказаться в этой ситуации, чем в «Баффало». Так что, знаете, всё не так уж и плохо», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

Фолиньо является уроженцем Баффало. Форвард отыграл шесть сезонов за «Сэйбрз», где был задрафтован в 2009 году. Фолиньо перешёл в «Уайлд» в межсезонье 2017 года.