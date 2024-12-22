Макдэвид повторил достижение Лемье по числу передач в НХЛ до достижения возраста в 28 лет

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Всего на счету канадского форварда в регулярных матчах и плей-офф НХЛ стало 760 результативных передач.

Таким образом, Макдэвид повторил результат Марио Лемье по числу результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ до достижения возраста в 28 лет. Это второй результат в истории лиги. 13 января 2025 года Макдэвиду исполнится 28 лет.

Рекордный показатель принадлежит Уэйну Гретцки, который до 28 лет отдал 1328 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ.