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Макдэвид повторил достижение Лемье по числу передач в НХЛ до достижения возраста в 28 лет

Макдэвид повторил достижение Лемье по числу передач в НХЛ до достижения возраста в 28 лет
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Всего на счету канадского форварда в регулярных матчах и плей-офф НХЛ стало 760 результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    

Таким образом, Макдэвид повторил результат Марио Лемье по числу результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ до достижения возраста в 28 лет. Это второй результат в истории лиги. 13 января 2025 года Макдэвиду исполнится 28 лет.

Рекордный показатель принадлежит Уэйну Гретцки, который до 28 лет отдал 1328 результативных передач в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ.

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