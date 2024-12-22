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Журналист Daily Faceoff назвал Никиту Кучерова самым зрелищным игроком НХЛ

Журналист Daily Faceoff назвал Никиту Кучерова самым зрелищным игроком НХЛ
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Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин назвал российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова самым зрелищным игроком в НХЛ на сегодняшний день.

«Я не могу насытиться игрой Никиты Кучерова. Он просто такой интеллектуал, и, как вам скажут его товарищи по команде, он запрограммировал так много крошечных движений в своей мышечной памяти со всей той межсезонной работой, которую он делает. Пасы в одно касание, розыгрыши у бортов, пасы с отскоком, финты… за ним просто приятно наблюдать, потому что вы видите что-то новое каждый раз, когда он касается шайбы», — цитирует Ларкина Daily Faceoff.

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 (14+35) очков в 28 матчах. Никита занимает четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона.

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