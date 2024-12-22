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«Рад, что закончились слухи». Подъяпольский впервые прокомментировал обмен в «Динамо»

«Рад, что закончились слухи». Подъяпольский впервые прокомментировал обмен в «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский впервые прокомментировал свой обмен из «Лады» в стан бело-голубых.

«Конечно, рад, что всё закончилось и что все слухи тоже закончились. Очень рад, что оказался в «Динамо». Теперь концентрируюсь только на работе.

У меня только положительные эмоции от этого перехода. Знаю много ребят в команде, поэтому думаю, что мне будет намного проще с адаптацией.

Что касается того, что я выиграл три последних матча у «Динамо», то не обращал на это внимания. Просто так складывалось», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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