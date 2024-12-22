Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подъяпольский оценил мнение, что у него нет большого опыта выступления в плей-офф

Подъяпольский оценил мнение, что у него нет большого опыта выступления в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский оценил мнение, что у него нет большого опыта выступления в плей-офф. 29-летний вратарь за свою карьеру в КХЛ провёл лишь 21 матч в плей-офф.

«Конечно, осознаю ответственность. Я и раньше уже сталкивался с давлением. Это не так сложно. Готов к этому. В принципе, в любом клубе ты ощущаешь, что вратарь – это немного другое. Я не первый год играю в КХЛ, так что уже привык к этому.

Я бы не сказал, что у меня маленький кубковый опыт. В любом случае он у меня есть. Я знаю и понимаю, как происходят игры за Кубок Гагарина, на каком желании. Так что не считаю это проблемой.

С тренером вратарей Артёмом Яцкевичем общаемся уже последние два-три дня. Находим общий язык. Мне с ним просто. Понимаем, куда двигаться дальше. С главным тренером Алексеем Кудашовым пока не общались относительно даты моего дебюта. Как решит тренерский штаб, так и будет. Я готов», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Рад, что закончились слухи». Подъяпольский впервые прокомментировал обмен в «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android