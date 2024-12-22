Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский оценил мнение, что у него нет большого опыта выступления в плей-офф. 29-летний вратарь за свою карьеру в КХЛ провёл лишь 21 матч в плей-офф.

«Конечно, осознаю ответственность. Я и раньше уже сталкивался с давлением. Это не так сложно. Готов к этому. В принципе, в любом клубе ты ощущаешь, что вратарь – это немного другое. Я не первый год играю в КХЛ, так что уже привык к этому.

Я бы не сказал, что у меня маленький кубковый опыт. В любом случае он у меня есть. Я знаю и понимаю, как происходят игры за Кубок Гагарина, на каком желании. Так что не считаю это проблемой.

С тренером вратарей Артёмом Яцкевичем общаемся уже последние два-три дня. Находим общий язык. Мне с ним просто. Понимаем, куда двигаться дальше. С главным тренером Алексеем Кудашовым пока не общались относительно даты моего дебюта. Как решит тренерский штаб, так и будет. Я готов», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.