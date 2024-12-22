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«Я хочу остаться в «Динамо». Владислав Подъяпольский заявил о намерении продлить контракт

«Я хочу остаться в «Динамо». Владислав Подъяпольский заявил о намерении продлить контракт
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Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский заявил о намерении продлить контракт с бело-голубыми. Действующий контракт вратаря, подписанный ещё в «Ладе», истекает по окончании текущего сезона.

«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в «Динамо». Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает.

Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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