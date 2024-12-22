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Подъяпольский: из Тольятти написала тысяча болельщиков. Все расстроены, но такова жизнь

Подъяпольский: из Тольятти написала тысяча болельщиков. Все расстроены, но такова жизнь
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Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский заявил, что после обмена из «Лады» ему писали болельщики тольяттинского клуба.

«На самом деле из Тольятти мне написало очень много людей. Тысяча болельщиков, кто написал мне. Все расстроены. Но такова наша жизнь хоккеистов. Все это понимают. Было здорово там поиграть. Отличная атмосфера. Хоккейный город», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.

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