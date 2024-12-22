Новичок московского «Динамо» рассказал, повлиял ли Никита Гусев на его переход в клуб

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал, повлиял ли нападающий бело-голубых Никита Гусев на его переход в клуб. Вратарь пополнил состав московского клуба в результате перехода из «Лады».

«От Никиты Гусева было поздравление после перехода. Мы с ним хорошо общаемся. Наши хорошие отношения с ним начались ещё с Питера.

Конечно, мы с ним общались на тему перехода. Поспособствовал ли он ему… Возможно, что на каком-то этапе и он тоже. От него слышал только положительное о клубе. Это тоже сыграло свою роль», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.