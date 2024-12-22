Нападающий Николай Чебыкин стал игроком «Северстали», сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Ранее форвард покинул состав «Сочи».

— Как воспринял новость о переходе в «Северсталь»?

— Новость принял отлично. Рад здесь оказаться.

— Стала ли для тебя новость о переходе в череповецкий клуб неожиданностью?

— В каком-то смысле да, знал, что будет переход, но не думал, что в «Северсталь». Когда позвонил агент и сказал, что есть вариант поехать в Череповец, сразу согласился.

— Какие цели озвучил для тебя тренерский штаб?

— Поговорили с Андреем Леонидовичем Козыревым, он объяснил мне, что и как. Рассказал о принципах работы и какая философия у команды, — цитирует Чебыкина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Чебыкина 25 матчей в составе «Сочи», одна заброшенная шайба и семь результативных передач.