Леон Драйзайтль сравнялся с Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах матчей НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал автором победного гола в овертайме матча с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Этот гол стал для немецкого форварда 17-м в карьере в овертаймах матчей НХЛ.

Таким образом, Драйзайтль сравнялся с Ильёй Ковальчуком по голам в овертаймах матчей НХЛ. Теперь эти хоккеисты делят третье место в списке европейских хоккеистов НХЛ по голам в овертаймах. Второе место занимает легендарный чешский форвард Яромир Ягр, забросивший 19 шайб в дополнительное время.

Лидером среди европейских игроков НХЛ по голам в овертаймах является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету россиянина 26 шайб в дополнительное время.