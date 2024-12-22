Бедард опередил Кейна и вышел на второе место по голам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард стал автором заброшенной шайбы в матче с «Калгари» (4:6) и довёл общее количество своих голов за клуб до 30.

Таким образом, Бедард обошёл Патрика Кейна (29) по голам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба. Лидером «Блэкхоукс» по голам до 20 лет является Эдди Ольчик, забросивший 49 шайб.

Бедарду исполнится 20 лет 17 июля 2025 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего нападающего 34 матча, в которых Коннор набрал 29 очков — забросил восемь шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-11». Всего в НХЛ Бедард набрал 90 (30+60) очков в 102 матчах.