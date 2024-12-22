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Бедард опередил Кейна и вышел на второе место по голам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет

Бедард опередил Кейна и вышел на второе место по голам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард стал автором заброшенной шайбы в матче с «Калгари» (4:6) и довёл общее количество своих голов за клуб до 30.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Юбердо (Уигар) – 12:19 (sh)     2:0 Кадри – 13:26     2:1 Бедард (Холл, Бертуцци) – 30:09     3:1 Зари (Пеллетье, Шарангович) – 30:37     4:1 Коронато (Юбердо, Зари) – 32:40 (pp)     5:1 Коулман (Бин, Уигар) – 37:51     5:2 Бертуцци (Бедард, Холл) – 40:57     5:3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 51:30 (pp)     5:4 Михеев (Фолиньо, Терявяйнен) – 58:52     6:4 Баклунд (Коронато) – 59:37    

Таким образом, Бедард обошёл Патрика Кейна (29) по голам за «Чикаго» в возрасте до 20 лет и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба. Лидером «Блэкхоукс» по голам до 20 лет является Эдди Ольчик, забросивший 49 шайб.

Бедарду исполнится 20 лет 17 июля 2025 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего нападающего 34 матча, в которых Коннор набрал 29 очков — забросил восемь шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-11». Всего в НХЛ Бедард набрал 90 (30+60) очков в 102 матчах.

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