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Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном переходе в тульский АКМ

Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном переходе в тульский АКМ
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Нападающий Илья Ковальчук ответил на вопрос о возможном переходе в тульский АКМ. 41-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Спартак».

— Подтвердите, что можете присоединиться к АКМ в случае их выхода в КХЛ?
— Мы общаемся с клубом, дружим. В Туле и Твери проводят турнир моего имени, у нас хорошие отношения. Что касается команды КХЛ – посмотрим. Если от меня понадобится помощь, то я это сделаю, – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее в СМИ публиковалась различная информация о возможном выступлении Ковальчука в АКМ. Опытнейший хоккеист также может стать генеральным менеджером тульского клуба. В прошлом регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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