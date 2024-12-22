Илья Ковальчук рассказал о планах развития карьеры

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук ответил на вопрос о дальнейшей карьере. 41-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Спартак».

— Поняли, в каком направлении будет двигаться ваша карьера?

— Давно понял. В первую очередь это семья. Свободное время провожу с семьёй. В 2024 году точно играть не буду (смеётся), – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.