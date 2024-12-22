Гафуров: отсутствие России — потеря для мирового хоккея. Так считают многие коллеги

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров высказался об отсутствии сборных России и Беларуси на международных соревнованиях.

— Ведутся ли разговоры с ИИХФ о возвращении России и Беларуси?

— Когда мы собираемся на мероприятия, конечно, высказывается мнение, что потеря России и Беларуси очень большая для мирового хоккея. Обсуждается, что на предстоящих ОИ было бы гораздо интереснее. На конгрессах и ЧМ всегда возникает ощущение, что кого-то не хватает для интриги, чтобы само событие было полноценным.

Огромное количество высококлассных хоккеистов могли бы играть за Россию. Это была бы отличная команда, конкурирующая, как и во все времена. Это потеря для мирового хоккея. Не только я, но и многие коллеги так считают. К сожалению, пока всё так, как есть.

Не думаю, что ИИХФ сама по себе может принять какое-то решение, отличное от решений вышестоящих европейских регулирующих органов и правительств. Они вынуждены следовать в этом ключе. Нужно ждать, когда политическая ситуация начнёт глобально меняться. Тогда это произойдёт и в хоккее, — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.