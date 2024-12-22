Четыре очка Абрамова помогли ЦСКА обыграть «Нефтехимик» в матче с 11 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

За московскую команду забили Максим Соркин, Максим Мамин, Виталий Абрамов, оформивший дубль, Никита Охотюк и Денис Гурьянов, оформивший дубль. В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Райли Барбер, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин, Андрей Белозёров.

Помимо дубля Абрамов также ассистировал Никите Охотюку и Максиму Соркину. Для ЦСКА эта победа стала восьмой подряд.