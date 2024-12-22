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ЦСКА — Нефтехимик, результат матча 22 декабря 2024, счет 7:4, КХЛ 2024-2025

Четыре очка Абрамова помогли ЦСКА обыграть «Нефтехимик» в матче с 11 голами
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер – 07:12 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов, Окулов) – 11:55 (5x3)     2:1 Мамин – 19:40 (4x5)     3:1 Абрамов (Полтапов, Соркин) – 27:57 (5x5)     3:2 Ди (Барбер) – 31:20 (5x5)     4:2 Охотюк (Абрамов) – 37:28 (5x5)     5:2 Абрамов (Провольнев, Уильямс) – 39:42 (5x5)     6:2 Гурьянов (Афанасьев, Классон) – 41:08 (5x5)     6:3 Митякин – 55:38 (5x5)     6:4 Белозёров (Барбер) – 56:07 (5x5)     7:4 Гурьянов (Мамин) – 58:53 (en)    

За московскую команду забили Максим Соркин, Максим Мамин, Виталий Абрамов, оформивший дубль, Никита Охотюк и Денис Гурьянов, оформивший дубль. В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Райли Барбер, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин, Андрей Белозёров.

Помимо дубля Абрамов также ассистировал Никите Охотюку и Максиму Соркину. Для ЦСКА эта победа стала восьмой подряд.

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