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Северсталь — Автомобилист, результат матча 22 декабря 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» уступил «Северстали», у череповецких хоккеистов пятая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 09:21 (5x5)     0:2 Кизимов (Голышев) – 10:45 (5x5)     1:2 Пилипенко (Грудинин) – 12:53 (5x4)     2:2 Аймурзин (Ильин, Давыдов) – 37:13 (5x5)     3:2 Аймурзин (Грудинин, Ильин) – 39:47 (5x5)    

В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин, оформивший дубль. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Семён Кизимов.

«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв лидера Запада — «Локомотив», однако уступил «Северстали» уже в следующем матче. Екатеринбургская команда находится в шаге от попадания на пятую строчку турнирной таблицы. Так произойдёт в случае, если магнитогорцы обыграют «Авангард» в матче 23 декабря.

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