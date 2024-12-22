«Автомобилист» уступил «Северстали», у череповецких хоккеистов пятая победа подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин, оформивший дубль. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Семён Кизимов.

«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв лидера Запада — «Локомотив», однако уступил «Северстали» уже в следующем матче. Екатеринбургская команда находится в шаге от попадания на пятую строчку турнирной таблицы. Так произойдёт в случае, если магнитогорцы обыграют «Авангард» в матче 23 декабря.