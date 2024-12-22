Вице-президент ФХУ ответил, когда в КХЛ может появиться клуб из Узбекистана

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров рассказал, почему клуба из Узбекистана до сих пор нет в КХЛ.

— Когда мы увидим клуб из Узбекистана в КХЛ?

— Неоднократно говорил: участие в КХЛ, как и в любой другой лиге, не самоцель. Наша цель — развитие игроков. На сегодняшний день основной костяк игроков — те ребята, которым в следующем году будет 18 лет. В следующем году будем принимать участие на взрослом и юниорском чемпионатах мира. У нас всё подчинено идее растить детей. В КХЛ это круто, качественно, но и затраты растут многократно.

— Что мешает сделать это в ближайшее время?

— Бюджет команды КХЛ в несколько раз превышает бюджет того, чем мы занимаемся сегодня. Пока у нас этот вопрос не решён. Коммерческих спонсоров, готовых взять на себя недостающую часть расходов, у нас нет. Финансовый вопрос — один из камней преткновения, — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.