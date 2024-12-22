Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ оценил возобновление KHL World Games

Президент КХЛ оценил возобновление KHL World Games
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил с возобновлением KHL World Games.

«Хочу поздравить всех с возвращением World Games. Узбекистан — 16-я страна, где пройдёт матч КХЛ. Отдельная благодарность Федерации хоккея Узбекистана. Сейчас всё готово. Команды заряжены, идёт регулярный чемпионат. Началась борьба за плей-офф. Вчера у нас прошёл судейский семинар для коллег из Узбекистана. Сегодня наши легенды Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук и Валерий Каменский провели мастер-класс из Узбекистана», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами Лиги.

Материалы по теме
Алексей Морозов рассказал о возможных сроках окончания следующего сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android