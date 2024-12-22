Президент КХЛ оценил возобновление KHL World Games

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил с возобновлением KHL World Games.

«Хочу поздравить всех с возвращением World Games. Узбекистан — 16-я страна, где пройдёт матч КХЛ. Отдельная благодарность Федерации хоккея Узбекистана. Сейчас всё готово. Команды заряжены, идёт регулярный чемпионат. Началась борьба за плей-офф. Вчера у нас прошёл судейский семинар для коллег из Узбекистана. Сегодня наши легенды Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук и Валерий Каменский провели мастер-класс из Узбекистана», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами Лиги.