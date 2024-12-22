Морозов ответил на вопрос о возможном вхождении клуба из Узбекистана в КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, готова ли лига помочь клубу из Узбекистана, который хочет войти в её состав. В Ташкенте сегодня, 22 декабря, состоится вынесенный матч КХЛ между минским «Динамо» и «Спартаком».
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 1
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Лайл, Стась) – 15:56 (5x5) 1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)
— Готова ли КХЛ оказать помощь клубу из Узбекистана с вступлением в лигу?
— КХЛ всегда готова оказать помощь. Сегодня приехало много гостей из разных стран, которым будем рассказывать про КХЛ. Недавно мы подписали меморандум с Сербией. Всегда готовы оказать помощь клубам, которая нужна, чтобы добиться цели — популяризировать хоккей и КХЛ, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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