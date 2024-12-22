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Морозов ответил на вопрос, есть ли договорённости о проведении KHL World Games в будущем

Морозов ответил на вопрос, есть ли договорённости о проведении KHL World Games в будущем
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, планируется ли и дальше проводить KHL World Games.

— Будет ли проведение World Games в будущем?
— Да, мы возобновили и надеемся, что будем продолжать.

— Ведётся ли разговор с возможными будущими хостами?
— У нас есть достаточно времени. Давайте проведём сегодняшний матч, оценим, что прошло хорошо, что можно улучшить. Сейчас смотрим в разные дружественные страны, которые имеют такую инфраструктуру, как «Хумо Арена». Здесь должно совпасть желание принимающей стороны видеть КХЛ у себя и инфраструктура, которая отвечает нашим требованиям регламента. Мы возрождаем проект. Будем смотреть в будущее, чтобы он и дальше проходил где-нибудь. Никто не может сказать, что будет на следующей год. У нас нет договорённостей ни с одной из принимающих сторон, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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