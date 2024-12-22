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Классон и Брюквин боролись у борта, Долганов влетел в ворота. Фото с матча с 11 шайбами

Классон и Брюквин боролись у борта, Долганов влетел в ворота. Фото с матча с 11 шайбами
ЦСКА — «Нефтехимик»
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22 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал «Нефтехимик». Игра завершилась победой хозяев со счётом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Максим Соркин, Максим Мамин и Никита Охотюк, Виталий Абрамов и Денис Гурьянов оформили дубли. За «Нефтехимик» отличились Райли Барбер, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин, Андрей Белозёров.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче ЦСКА на своей арене примет СКА, а «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Северсталью».

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