Илья Ковальчук отреагировал на слухи о его возвращении в «Авангард»

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался об омском «Авангарде».

— Были разговоры, что вы могли вернуться в «Авангард».

— Зачем? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный. «Авангард» ещё потреплет многим нервы, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, сейчас «Авангард» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда на протяжении нескольких месяцев не могла закрепиться в зоне плей-офф. Ковальчук играл в «Авангарде» с 2020-го по 2021-й и в составе омской команды третий раз в своей карьере завоевал Кубок Гагарина. Для «Авангарда» этот Кубок Гагарина является пока первым и единственным за всю историю клуба.