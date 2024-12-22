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Илья Ковальчук отреагировал на слухи о его возвращении в «Авангард»

Илья Ковальчук отреагировал на слухи о его возвращении в «Авангард»
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Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался об омском «Авангарде».

— Были разговоры, что вы могли вернуться в «Авангард».
— Зачем? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный. «Авангард» ещё потреплет многим нервы, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, сейчас «Авангард» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда на протяжении нескольких месяцев не могла закрепиться в зоне плей-офф. Ковальчук играл в «Авангарде» с 2020-го по 2021-й и в составе омской команды третий раз в своей карьере завоевал Кубок Гагарина. Для «Авангарда» этот Кубок Гагарина является пока первым и единственным за всю историю клуба.

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