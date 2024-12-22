Кудашов — о первом голе за карьеру в КХЛ: у меня не было эйфории. Забил и забил

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, признанный своей командой лучшим игроком по итогам последнего для бело-голубых матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2), поделился ощущениями от проведённой тренировки в золотом шлеме и рассказал о первом голе за карьеру в лиге.
«Вчера первый раз занимался в золотом шлеме, сегодня – второй (улыбается). Это классные ощущения, они мне понравились. Шлем ответственности не добавляет, а только поднимает настроение.
Первый гол в КХЛ – ничего особенного. В принципе забил и забил. У меня не было особой эйфории. Просто порадовался после игры. Всё как обычно после победы.
Только после матча задумались о том, что первые три гола у нас забили Артёмы. Когда уже об этом стали писать в телеграм-каналах, а во время матча таких мыслей у нас не возникало», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 22 декабря 2024
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