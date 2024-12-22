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Кудашов — о первом голе за карьеру в КХЛ: у меня не было эйфории. Забил и забил

Кудашов — о первом голе за карьеру в КХЛ: у меня не было эйфории. Забил и забил
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, признанный своей командой лучшим игроком по итогам последнего для бело-голубых матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:2), поделился ощущениями от проведённой тренировки в золотом шлеме и рассказал о первом голе за карьеру в лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кудашов (Швец-Роговой) – 06:53 (5x5)     2:0 Сергеев (Пыленков, Пакетт) – 09:34 (5x5)     3:0 Ильенко (Уил, Гусев) – 15:23 (5x4)     3:1 Старков (Гутик, Метальников) – 34:46 (5x5)     3:2 Солянников (Гутик, Ручкин) – 54:49 (5x5)     4:2 Комтуа – 59:24 (en)    

«Вчера первый раз занимался в золотом шлеме, сегодня – второй (улыбается). Это классные ощущения, они мне понравились. Шлем ответственности не добавляет, а только поднимает настроение.

Первый гол в КХЛ – ничего особенного. В принципе забил и забил. У меня не было особой эйфории. Просто порадовался после игры. Всё как обычно после победы.

Только после матча задумались о том, что первые три гола у нас забили Артёмы. Когда уже об этом стали писать в телеграм-каналах, а во время матча таких мыслей у нас не возникало», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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