«Буду болеть, переживать обязательно». Ковальчук — о «Спартаке» в КХЛ

Российский хоккеист, воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» Илья Ковальчук высказался о прогрессе родного клуба.

— Как оцените успехи «Спартака»? Есть ощущение, что команда может замахнуться на серьёзный результат в Кубке Гагарина?

— Я бы очень этого хотел. Это классная команда. Приехали новые ребята, которые поиграли в НХЛ в том числе — тот же Ружичка. Он очень хорошо влился. Команда играет в интересный для болельщиков атакующий хоккей. Буду болеть, переживать обязательно. Команда не особо изменилась, но выросла. Появился опыт, уверенность. Молодцы, растут, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.