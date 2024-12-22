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«Овечкин — феноменальный игрок». Илья Ковальчук — о погоне россиянина за рекордом Гретцки

«Овечкин — феноменальный игрок». Илья Ковальчук — о погоне россиянина за рекордом Гретцки
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Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался об Александре Овечкине, которому осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин — феноменальный игрок. Забить более 850 голов… Даже тяжело цифру эту выговорить. Он уникален. Возраст — всего лишь цифра. В его случае точно. Он классно подготовился к сезону. К сожалению, получил нелепую травму, но она его сделает сильнее. Думаю, он скоро выйдет на лёд и продолжит забивать обязательно», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

До начала сезона-2024/2025 в НХЛ Овечкину оставалось 41 шайба до рекорда (894). Сейчас россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости. По словам тренера «Вашингтон Кэпиталз», Александра можно будет увидеть на льду только после рождественского и новогоднего перерыва между матчами.

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