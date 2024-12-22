Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В «Филадельфии» любят такой стиль игры». Ковальчук оценил результативность Матвея Мичкова

«В «Филадельфии» любят такой стиль игры». Ковальчук оценил результативность Матвея Мичкова
Комментарии

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о 20-летнем Матвее Мичкове, который в минувшее межсезонье стал игроком «Филадельфии Флайерз» в НХЛ.

— Мичков повторил ваш рекорд НХЛ по голам в овертаймах до 20 лет. Как оцените его игру?
— Супер, молодчина. Много здесь вокруг него было непонятных историй. Я с ним не знаком, даже не видел, наверное, вживую, как он играет. То, что он болтался между «Сочи» и СКА, затем трагедия с отцом ужасная была… А затем он уехал и так начал играть. Молодец, красавец. Невысокого роста, но дерётся и забивает важные голы. В «Филадельфии» любят такой стиль игры. Думаю, им там очень довольны, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Овечкин — феноменальный игрок». Илья Ковальчук — о погоне россиянина за рекордом Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android