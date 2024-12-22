«В «Филадельфии» любят такой стиль игры». Ковальчук оценил результативность Матвея Мичкова

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о 20-летнем Матвее Мичкове, который в минувшее межсезонье стал игроком «Филадельфии Флайерз» в НХЛ.

— Мичков повторил ваш рекорд НХЛ по голам в овертаймах до 20 лет. Как оцените его игру?

— Супер, молодчина. Много здесь вокруг него было непонятных историй. Я с ним не знаком, даже не видел, наверное, вживую, как он играет. То, что он болтался между «Сочи» и СКА, затем трагедия с отцом ужасная была… А затем он уехал и так начал играть. Молодец, красавец. Невысокого роста, но дерётся и забивает важные голы. В «Филадельфии» любят такой стиль игры. Думаю, им там очень довольны, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.