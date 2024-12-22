Ковальчук ответил, есть ли у него сожаление из-за ухода Максима Цыплакова из «Спартака»

Российский хоккеист, воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал уход Максима Цыплакова из столичного клуба.

— Сожалеете, что Максим Цыплаков покинул «Спартак»?

— Как я могу сожалеть? Это его желание. Он играет в сильнейшей лиге мира. Постоянно играет в основе, тем более в такой команде как «Айлендерс». Там из состава очень легко вылететь, зная Лу Ламорелло. Он молодец, проявляет свои лучшие качества, только удачи ему, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

С текущего сезона Цыплаков защищает цвета «Нью-Йорк Айлендерс» из НХЛ. За 36 матчей он набрал 19 очков.