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Ковальчук ответил, есть ли у него сожаление из-за ухода Максима Цыплакова из «Спартака»

Ковальчук ответил, есть ли у него сожаление из-за ухода Максима Цыплакова из «Спартака»
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Российский хоккеист, воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал уход Максима Цыплакова из столичного клуба.

— Сожалеете, что Максим Цыплаков покинул «Спартак»?
— Как я могу сожалеть? Это его желание. Он играет в сильнейшей лиге мира. Постоянно играет в основе, тем более в такой команде как «Айлендерс». Там из состава очень легко вылететь, зная Лу Ламорелло. Он молодец, проявляет свои лучшие качества, только удачи ему, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

С текущего сезона Цыплаков защищает цвета «Нью-Йорк Айлендерс» из НХЛ. За 36 матчей он набрал 19 очков.

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