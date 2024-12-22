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«Выгнать его и взять другого!» Крикунов — о человеке, ставшем причиной неудач «Авангарда»

«Выгнать его и взять другого!» Крикунов — о человеке, ставшем причиной неудач «Авангарда»
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что причина неудач «Авангарда» в текущем сезоне — тренер по физической подготовке.

«Всё нормально в «Авангарде». Так было и осталось. Ещё Ткачёв будет, и всё станет в порядке. На самом деле, там только физику подтянуть надо было. Команда-то хорошая, сейчас ещё усилились, кучу народа пригласили. Правда, не знаю, как они с бюджетом разберутся, он явно превышен. С кем-то придётся прощаться.

«Авангард» ещё при Звягине начал выходить из кризиса. Я так-то вообще там кризиса не видел. Кто там тренер по физподготовке? С него спрашивать надо. Или вообще выгнать его и взять другого! А можно и самому главному тренеру этим заняться. Я сам только в последние годы доверял Ивану Скобреву, который физподготовку знает от и до. А раньше я готовил сам, потому что отвечать мне. Ошибки в этом вопросе быть не должно. Когда есть физика, то команда только тогда и играет. Так что тренер по физподготовке «Авангарда» всё проспал», — приводит слова Крикунова Legalbet.

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