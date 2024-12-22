«Локомотив» продлил серию поражений «Сочи» до восьми матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Берёзкин (Шалунов, Симашев) – 13:23 (5x5) 2:0 Никулин (А. Радулов) – 27:50 (5x5) 2:1 Тянулин (Швырёв, Кузнецов) – 28:31 (5x5) 3:1 А. Радулов (Шалунов, Каюмов) – 33:42 (5x5)
В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин и Александр Радулов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.
Для команды из Сочи это уже восьмое поражение подряд. «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 36 матчей. «Локомотив» (62) располагается на первой строчке.
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