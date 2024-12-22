«Локомотив» продлил серию поражений «Сочи» до восьми матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин и Александр Радулов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.

Для команды из Сочи это уже восьмое поражение подряд. «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 36 матчей. «Локомотив» (62) располагается на первой строчке.